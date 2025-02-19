Milletin vekiline asgari ücreti 9'a katlayan maaşı az geldi: ''Milletvekili maaşımız yetmiyor''

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, 2025 yılı için 196 bin 775 TL olan milletvekili maaşlarının yetmediğini belirterek milletvekili maaşlarının 2-3 kat artması gerektiğini savundu.

2025 yılında milletvekili maaşları zamlanarak 196.775 TL'ye yükselmişti. Temmuz 2025'e kadar geçerli olacak olan bu zamlı maaşlar 2025 yılı asgari ücretinin tam 9 kat üstünde...

Milletvekili maaşlarının yetersiz olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Milletvekili Doğan Demir’e tepki yağdı.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, milletvekili maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek, dışarıdan bakıldığında yüksek görünen maaşların gerçekte birçok vekil için yeterli olmadığını savundu. Demir, Çağdaş Kocaeli Gazetesi'ne verdiği röportajda milletvekili maaşlarının getirdiği ekonomik zorluklara ve yapılması gereken düzenlemelere dair açıklamalarda bulundu.

Son zamla 196 bin 775 TL’ye yükselen milletvekili maaşları hakkında konuşan Demir "Açıkça ifade etmek gerekirse, milletvekili maaşı Türkiye geneline bakıldığında asgari ücrete kıyasla büyük bir meblağ gibi görünüyor. Ancak Türkiye'deki asgari ücretin düşük olması ve vatandaşların geçim sıkıntısı nedeniyle milletvekili maaşları oldukça fazla eleştiriliyor. Bununla birlikte, milletvekili maaşları birçok vekil için bile yeterli olmuyor. Dışarıdan bakıldığında her şey farklı gözükse de, içerideki yaşam şartları çok başka. Bir milletvekili sürekli etkinliklere katılmak zorunda, yolları aşarak çok sayıda düğüne gidiyor ve aracında neredeyse her gün yolda zaman geçiriyor. Bu nedenle, milletvekili maaşı çoğu zaman iki-üç katı kadar harcama yapmayı gerektiriyor" dedi.

'Asgari ücret artırılmalı'

Demir, milletvekili maaşları konusundaki eleştirileri anlayışla karşıladığını ancak asıl sorunun asgari ücretin düşük olması olduğunu vurguladı. Türkiye’de asgari ücretin yaşam standartlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini belirten vekil, tüm halkın refah seviyesinin artırılmasının esas çözüm olduğunu söyledi. İstanbul Milletvekili Demir, "Asıl yapılması gereken, asgari ücreti daha yaşanabilir bir seviyeye çekmek ve herkesin yaşam standardını iyileştirmektir." diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye'de milletvekili maaşları

Milletvekili maaşları Ocak ayındaki enflasyon farkıyla birlikte 196.775 TL'ye yükseltilmişti.

Türkiye'de asgari ücret ise net 22.104 TL. Dolayısıyla Türkiye'de vekil maaşı asgari ücretin 9 katı durumunda.

Emekli milletvekili maaşı 123 bin 759 lira oldu. TL. En düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 TL. Yani emekli bir milletvekili, en düşük emekli maaşı alan bir emekliden yaklaşık 9 kat daha fazla maaş alıyor.

TBMM'de bulunan milletvekillerinden hem emekli hem de milletvekili olanların maaşı ise 285 Bin TL'yi buluyor.