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  3. 27 Ekim 2020 20:00

Milletvekili Enginyurt, koronavirüse yakalandı

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Milletvekili Enginyurt, koronavirüse yakalandı
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Geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından grip olduğuna dair paylaşımda bulunan Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyut, bugün ise korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Evde izole altına alındığını duyuran Enginyurt, tedavisinin devam ettiğini ifade ederek, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. An itibariyle evde tedavim devam ediyor. Dualarınızı esirgemeyin" paylaşımında bulundu.

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