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  3. 02 Nisan 2020 00:04

Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı açıklandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirdi.

Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı açıklandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiyem milli dayanışma kampanyasına yapılan bağış miktarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın corona virüsü salgını nedeniyle hafta başında duyurduğu Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyasına bir çok şirket destek vermişti.

Bireysel olarak katılımın yanı sıra yüksek cirolu şirketlerin de destek verdiği bağış kampanyasına ne kadar bağış yapıldığı açıklandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı duyuruda kampanyaya şimdiye kadar 552.529.912 milyon TL bağış yapıldığını açıkladı.

Altun şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımızın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem“ çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912₺ toplandı.

Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz.

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