Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yaz itibariyle bilim ve sanat merkezlerinde 2'inci sınıftan 12'inci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını açıkladı.

Bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak. Kararı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıkladı. ''İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız'' denildi.