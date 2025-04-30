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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yaz tatili açıklaması: Okullar erken mi kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yaz tatili açıklaması: Okullar erken mi kapanacak?
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatili ile Kurban Bayramı tatilinin birleştirileceği iddialarına, ''Bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım.'' yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ne göre okullar 20 Haziran'da kapanacak. Ancak 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı tatili akıllarda soru işareti yarattı.

TRT Haber'de soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''Yaz tatili ile Kurban Bayramı tatili birleşecek mi?'' sorusuna şöyle yanıt verdi: 

"Bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Şimdi bilmeyenler şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı. Biz bu yılın 180 gününü bir şekilde tamamlamamız lazım. Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok. Zaten hem temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlarda bu takvime göre planlanmış durumda. Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok."

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Etiketler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaz tatili kurban bayramı tatili
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