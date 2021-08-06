Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti! İşte yeni bakan!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istifa eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifasını kabul etti. Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanan isim de belli oldu.

Ankara kulislerinde uzun süredir konuşulan kabine revizyonu gerçekleşti. Son günlerde yüksek sesle dillendirilen "Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevden alacak" , "Selçuk istifasını sundu" iddiaları doğru çıktı.

Selçuk'un görevinden istifa ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu istifayı kabul ettiği netleşti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanı olarak atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında "Görevden affını isteyen ve görevden affı kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer Türkiye cumhuriyeti Anayasasının 104. ve 106. maddeleri gereğince atanmıştır." denildi.

Özer artık görevinde Milli Eğitim Bakanı olarak devam edecek.

Milli eğitim Bakan yardımcılığına da Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy atandı.

"İSTİFASINI SUNDU, ERDOĞAN KABUL ETTİ" İDDİASI

Kısa bir süre önce Selçuk'un istifasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu, Erdoğan'ın da kabul ettiği öne sürülmüştü. Hatta Selçuk'un bu hafta odasını boşalttığı da öğrenilmişti.

MAHMUT ÖZER KİMDİR ?

Mahmut Özer... Yeni Milli Eğitim Bakanı

5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut ÖZER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır. Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır. 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

28 Kasım 2010-4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı yapmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği görevlerini de yürüten Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atanmıştır. Halen İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı olan Özer, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.