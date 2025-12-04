Milli Eğitim Bakanı'nı protesto eden 16 genç tutuklandı!

MHP lideri Bahçeli, İstanbul’da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i protesto eden 16 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi tutuklandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 1 Aralık’ta İstanbul’da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i ( Mesleki Eğitim Merkezi) MESEM programı ile ilgili olarak protesto protesto eden 17 genç üyesinin gözaltında tutulduğunu duyurmuştu.

Haber, TİP’in resmi X hesabından şöyle duyurulmuştu:

“MESEM’lerde patronların insafına terk edilen çocuklar iş cinayetlerinde katledilirken bu ucube sistemi cansiparane savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi’nde TİP’li öğrenciler tarafından protesto edildi.

Şu anda 17 genç yoldaşımız, sıra arkadaşlarının ölümüne sessiz kalmadığı için gözaltında tutuluyor. Vatan’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen tüm gençler derhal serbest bırakılsın, ucube MESEM sistemi iptal edilsin!”