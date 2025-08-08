Milli Eğitim Bakanlığı 21 okulun ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı 8 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak olan 2025-2026 eğitim/öğretim dönemine sadece 1 ay kala mevzuata aykırı durumlar tespit edilen 21 özel okulun ruhsatının iptal edildiğini duyurdu.

2025 - 2026 eğitim/öğretim yılı birinci dönem, 8 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak.

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yeni eğitim/öğretim dönemini beklerken Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasına 30 gün kala dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullara yönelik yapılan denetimler sonucunda Mayıs ayından bu yana 21 özel okulun ruhsatının iptal edildiği açıklandı.

Başta hayalet öğrenci, devam-devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, Bakanlıkça onaylı ders kitabının kullanılmaması, okul ücretlerinde mevzuata uygun davranılmaması, ruhsatta yer alan isim dışında farklı isimlerin tabelalarda kullanılması, izinsiz program kullanımı, yabancı ülke ve millet adlarına kurum tabelalarında veya ilan-reklamlarında yer verilmesi gibi durumlar yakın takibe alındı. Bu doğrultuda usulsüzlükler tespit edilen okullar hakkında idari işlem başlatıldı.

Bu kapsamdaki bazı incelemeler ve soruşturmalar, ruhsat iptaliyle sonuçlandı. Daha önce usulsüzlükler nedeniyle 12 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edilmişti, son denetimler doğrultusunda 9 okulun daha çalışma izni iptal edildi. Böylece mayıs ayından bu yana toplam 21 okulun ruhsatı iptal edilmiş oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fahiş fiyatla mücadele başta olmak üzere, ders kitaplarının kullanımı, kurum isimlerinin mevzuata uygunluğu, hayalet sınıf uygulamaları gibi hususların yanı sıra kurum tabelalarında farklı isim kullanan veya sosyal medyada yanıltıcı ilan ve reklamlarla velileri zarara uğratan kurumlara yönelik yürütülen sıkı takipler devam edecek." denildi.

DHA