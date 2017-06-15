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  3. 15 Haziran 2017 22:42

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler için izin hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin açıklaması
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, öğretmenlerin mesleki çalışma programı kapsamında, Ramazan Bayramı sonrası 28, 29 ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacağı açıklandı.
 
Binlerce öğretmenin beklediği Ramazan Bayramı ile ilgili kararı Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin açıkladı. Tekin öğretmenlerin Bayram sonrasında 3 gün idari izinli olacağını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Müsteşar Tekin şunları dile getirdi:

"Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanımızın onayıyla seminer döneminin bayram sonrası üç günü idari izin uygulayacağız inşallah. Hayırlı olsun."

AA

izin , öğretmen , milli eğitim bakanlığı