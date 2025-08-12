  1. Anasayfa
  3. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul kıyafeti kararı

Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, belirlenen okul kıyafeti görsellerinin, okulun internet sayfasında yayımlanacağını ve bu kıyafetlerin 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilmeyeceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile bir araya geldi. Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen, '2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı'na; Bakan Tekin'in yanı sıra Bakan yardımcıları Celile Eren Ökten, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci, Bilal Macit ile genel müdürler ve 81 ilin Milli Eğitim Müdürü katıldı.

Bakan Tekin, '2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Genelgesi'nin yakında duyurulacağını söyleyerek, genelgeye ilişkin bilgiler verdi. Genelgede iki konunun başat alındığını ifade eden Bakan Tekin, "Bunlardan biri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etti. Bu konunun ülkemiz ve millet açısından önemli boyutları var. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında her ilimizde, aile meselesini sistemin odağına alıp bu konuda çocuklarımıza bunun anlamı üzerine farkındalık oluşturacak etkinlikler ve projeler yapılmasını istiyoruz. Bu kapsamda EBA, HEMBA ve Velivizyon platformlarında dijital içeriklerden yararlanılması, 'Ailemle Eğitim Yolculuğum', 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' ve 'Aile Okulu' kurs programlarının yaygınlaştırılması amacıyla okul ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri arasında iş birliklerinin geliştirilmesi, velilerin eğitim ve öğretim süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması önemli" diye konuştu.

Bakan Tekin, önem arz eden bir diğer konunun da gündemdeki orman yangınları olduğunu belirterek, "2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk haftasının orman sevgisi, ormanlarımızı korumak bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili etkinliklerle açılacak. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile çocuklarımızın ağaç dikmelerini teşvik edecek bir protokolü de yapacağız. Fidan dağıtılıp bu fidanların ağaca dönüşmesi sürecini hep beraber takip edeceğiz" diye konuştu.

'KILIK KIYAFET İLE İLGİLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIK'

Okullarda forma uygulamasında yapılan değişikliğe de değinen Bakan Tekin, "Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafetiyle ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz. Konunun hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor. Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli. Ayrıca özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimizin uygun kıyafet giymesine de izin verilecek" dedi.

Diğer yandan, il müdürleri toplantısı, birim amirlerinin sunumlarıyla gün boyu devam edecek. (DHA)

DHA

