Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." denildi.