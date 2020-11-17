  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Kasım 2020 21:02

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, alınan yeni tedbirler kapsamında uzaktan eğitim ile ilgili açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması
A+ A-

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." denildi.

eğitim , bakanlık , milli eğitim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM