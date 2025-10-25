Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapay zeka için etik tavsiyeler hamlesi

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde yapay zekanın etik, kapsayıcı ve insan odaklı kullanımına rehberlik edecek 'Yapay Zeka Etiği Tavsiyeleri' kitapçığını yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; dijital teknolojilerin hızla gelişmesiyle yapay zeka, eğitimde teknolojik, pedagojik ve etik boyutlarıyla köklü dönüşüm süreci başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı, bu dönüşümü insan merkezli, adil ve güvenli bir anlayışla yönetmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve 12'nci Kalkınma Planı doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı (2025-2029)', yapay zekanın eğitimde etik ve sorumlu kullanımını hedefleyen stratejik bir yol haritası sunuyor. Bu kapsamda Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) bünyesinde, Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan 'Yapay Zeka Etiği Tavsiyeleri' kitapçığı yayımlandı.

Kitapçık, yapay zeka teknolojilerinin eğitim sistemine güvenli ve sorumlu biçimde entegre edilmesini amaçlıyor. Öğrenme öğretme süreçlerinde fırsat eşitliği, veri güvenliği, etik değerler ve insan merkezlilik ilkeleri çerçevesinde yapay zekanın nasıl kullanılabileceğine dair öneriler içeriyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonuyla şekillendirilen kitapçıkta teknolojiyi merkeze alan değil, insanın ihtiyaç ve değerlerini odağına alan bir yaklaşım öne çıkıyor. Yapay zeka uygulamaları, eğitim süreçlerinde araç olarak konumlandırılırken kişinin yalnızca akademik değil, toplumsal yaşamla uyumlu, çok yönlü gelişimini destekleyecek şekilde ele alınıyor. Bu kapsamda öğrencilerin yalnızca akademik başarıları değil, sosyal, duygusal ve etik yönlerden gelişimleri de gözetilerek değer temelli bir dijital dönüşüm kültürü teşvik ediliyor. Bu yaklaşımla, eğitimde teknolojik ilerlemenin insan onuru, adalet ve fırsat eşitliği ilkeleriyle bütünleşmesi hedefleniyor. Öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler, veliler ve geliştiriciler gibi tüm eğitim paydaşlarına yönelik etik kullanım önerilerinin yer aldığı kitapçıkta aynı zamanda farkındalık oluşturma, sorumlu teknoloji kullanımı ve eleştirel dijital okuryazarlık kültürü geliştirme hedefleri de vurgulanıyor. Kitapçık, bakanlığın web sitesinde erişime açıldı.