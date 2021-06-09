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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge: 5 Temmuz'da açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge: 5 Temmuz'da açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için destekleme ve yetiştirme kurslarının 5 Temmuz'da açılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen yazıya göre, resmi okullarda öğrenim gören 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ve örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun öğrencilere verilecek eğitim, 5 Temmuz - 27 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı, fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek. Kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalabilecek.

Kurslarda, Kovid-19 salgınıyla mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere diğer kurallara titizlikle uyulacak.

Etiketler meb ziya selçuk 5 temmuz mezunlar 12. sınıflar
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