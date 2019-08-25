Milli Eğitim'de pes dedirten skandal !

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "81 İl 81 Anaokulu" Projesi kapsamında yaptırılan ve eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın Çanakkale'de şehit olan dedesi Kemal Yıldırım'ın adının verildiği anaokulu binasının kaçak olduğu gündeme geldi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, “Milli Eğitim'de büyük skandal” başlıklı yazısında, “9 Eylül'de açılacak olan eğitim ve öğretim dönemi öncesi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çok önemli büyük bir skandala imza attı. Yüzlerce öğretmen, binlerce öğretmen ve personelin can güvenliği düşünülmedi. Temel eğitim genel müdürlüğüne bağlı, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere ‘Yapı Kullanma İzin Belgesi’ olmayan yaklaşık 150 okuldan 75'ine öğretmen ve kadro atanarak 9 Eylül'de ‘açılış onayı’ verildi” ifadeleri yer aldı.

“Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un özel okul sahibi olarak yapı kullanma izin belgesinin nasıl zor şartlarda alındığını bildiğine vaktiyle tanıklık da etmiştim” diyen Orhan Uğuroğlu, şöyle devam etti:

“Ziya hoca özel okul sahibi olarak bu belge olmadan okul açılışlarına izin verilmesini bakalım nasıl değerlendirecek?”

“ŞİMDİ BÜYÜK SKANDALI AÇIKLIYORUM”

Orhan Uğuroğlu, “Size çok çarpıcı bir örnek vereyim” diyerek Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın Çanakkale'de şehit olan dedesi Kemal Yıldırım'ın adının verildiği anaokulu binasını gündeme getirdi.

“14 Şubat 2018 tarihinde ‘81 il 81 Kızılay Anaokulu Projesi’ kapsamında yapımı tamamlanan Sivas ili Suşehri ilçesindeki bir okulu kimler açtı dersiniz?” diyen Uğuroğlu yanıtını ise şöyle verdi:

“Sıkı durun yazıyorum. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım açtı.

Peki, Kızılay'ın bu okuluna kimin adı verildi?

Yıldırım'ın Çanakkale'de şehit olan dedesi Kemal Yıldırım'ın adı verildi.

Şimdi büyük skandalı açıklıyorum: Kemal Yıldırım okulunun, Yapı Kullanım İzin Belgesini bir kenara bırakın çünkü tam kaçak bina durumunda yani inşaat yapı ruhsatı dahi yok… Değerli okurlarım,Bakan Ziya Selçuk yapı kullanım izin belgesi olmadığı halde açılış onayı bekleyen yaklaşık 75 okul binasına da bakalım açılış izni verdirecek mi? Can ve mal güvenliği açısından Safran'ın onayı ile açılmasına onay verilen 75 okul kapatılacak mı?”