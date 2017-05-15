''Milli içkimiz ayran'' sözünden ilham alıp, bunu üretti

Tokatlı ahşap ustası Ergün Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli içeceğimiz ayrandır' sözünden aldığı ilhamla ahşaptan ayran makinesi yaptı. Avcı, yaptığı makinelerden birini ilham aldığı Cumhurbaşkanına hediye etmek istiyor.

Tokat Küçük Sanayi Sitesi'nde mobilyacılık yaparak geçimini sağlayan 45 yaşındaki Ergün Avcı, yıllardır yeni bir şeyler üretme düşüncesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı ilham ile gerçekleştirdi. 33 yıldır sanayide olan Ergün Avcı ahşaptan yaptığı ayran makinesinin hikayesinin 2015 yılında başladığını söyleyerek,"Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya, 'milli içeceğimiz ne? Ayran'. Oradan yola çıkarak, soğutmalı, organik, doğal bir ayran makinesi yapmak istedim. 1 tane yaptık olmadı, 2 yaptık olmadı, yapıyoruz, bozuyoruz, yapıyoruz bozuyoruz. En sonunda beşinci de en iyi şekilde, en güzel şekilde, doğal, organik, sentetik olmayan güzel bir ayran makinesi ortaya çıkardık. Çok şükür böyle bir ürünü Allah bize nasip etti. Biz bunu Tokat'ımızın hediyesi, gururu olarak Külliyemize hediye etmek istiyoruz. Sıkı bir takipçisi olarak, kendini seven sayan olarak. İnşallah nasip olur" dedi.

Esnaf tarafından dahi ve girişimci olarak görülen Ergün Avcı'nın icadı komşuları tarafından da takdir ediliyor. Avcı'yı sürecin başından beri gözlemlediğini söyleyen Murat adıyaman, "Ergün ağabeyimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözüyle bu makineyi yapmıştır. Kendisi bir dahidir diyelim. Teşekkür ediyorum, eline sağlık" diye konuştu.