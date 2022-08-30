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Milli Muharip Uçağı görücüye çıktı: F-35 ile yarışabilir durumda olacak

Milli Muharip Uçağı görücüye çıktı: F-35 ile yarışabilir durumda olacak

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda F-16 uçaklarının yerini alabilecek ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Milli Muharip Uçağı (MMU), Samsun’da gerçekleşen TEKNOFEST KARADENİZ’de görücüye çıktı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, yoğun bir katılımla kapılarını ziyaretçilerine açtı. 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festival için açılış töreni düzenlendi. Festivalin ilk günü yoğun ilgi gördü, 10 binlerce kişi meydanı doldurdu. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen Milli Muharip Uçağı (MMU) da TEKNOFEST KARADENİZ’de görücüye çıktı. Yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknolojik özellikler sahip olan uçak ilk gün vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Uçağın yanına kadar giren vatandaşlar bu anları cep telefonları ile kaydetti.

BİRÇOK ÖZELLİKTE F-35 İLE YARIŞABİLİR DURUMDA OLACAK
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen uçağın gelecek yıl mart ayında motor çalıştırılması planlanıyor. Uçağın 2-3 sene içerisinde de uçuşu hedefleniyor. F35’in muadili olarak planlanan MMU, radara karşı görünmezlik ve birçok özellikte f35 ile yarışabilir bir durumda olacak.

 "UÇAĞIMIZ MUHTEŞEM GÖRÜNÜYOR"
MMU’yu inceleyen vatandaşlar, "Uçağımız muhteşem görünüyor. Baktıkça gururlanıyoruz ve onur duyuyoruz. Şu anda yaşadığımız duygular anlatılamaz. Nereden nerelere geldik. Bu uçakları görmek için şehir dışından geldik. Organizasyon çok güzel olmuş. Ülkeyi kurtaracak mühendislerin buluşlarını burada görme fırsatı bulduk. Göğsümüzü kabartan bu savaş uçağının bir önce tamamlanıp, havada süzülmesini dört gözle bekliyoruz” dedi.

Etiketler uçak muharip
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