Milli Park yoğunluk nedeniyle kapatıldı

Kuşadası'ndaki Kalamaki Milli Parkı yoğunluk nedeniyle araç girişlerine kapandı. Öğlen saatlerine kadar 3 bine yakın araçla giriş yapanlar ile toplu taşıma araçlarıyla gelenlerin sayısının 15 bine yaklaştığı öğrenildi.

Dört koydaki plajları ve piknik olanaklarıyla günübirlik tatilcilerin uğrak yeri olan Dilek yarımadası Kalamaki Milli Parkı'na saat 14.00'dan itibaren araç girişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sözcü'den Latif Sansür'ün aktardığı haberde, kapatma duyurusunda araç yoğunluğuna dikkat çekildi ve vatandaşların alternatif alanlara yönelmesi istendi. Parka girmek isteyenlerin araç kuyruklarının kilometrelerce uzunluğa ulaştığının fotoğrafları paylaşıldı.

Normalleşmenin ilk hafta sonunda benzer şekilde kapatılan Milli Park'tan yapılan açıklamada, “Milli Parkımız aşırı araç yoğunluğundan dolayı saat 14:00 itibari ile araç girişine kapatılacaktır.

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