Milli Piyango hatasını kabul etti!

Milli Piyango’nun 9 Ocak'ta çekilişi yapılacak olan biletine “Çıldır Gölü Kars” yazılmasına Ardahanlıların tepkisi sonrası Milli Piyango, sosyal medya hesaplarından Çıldır Gölü'nün Ardahan’a ait olduğunu anlatan tanıtım videosu yayımlayarak hatasını düzeltti. Milli Piyango'ya CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, AK Partili Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ve STÖ'ler ortak tepki göstermişti.

Milli Piyango’nun biletlerinin üzerine Çıldır Gölü görseli ile birlikte “Çıldır Gölü Kars” yazısına Ardahanlıların ortak tepkisi sonuç getirdi. CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, AK Parti’li Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ve Sivil Toplum Örgütleri’nin (STÖ) Milli Piyango’ya ortak tepkileri sonrası Milli Piyango bu kez sosyal medya hesaplarından yayınlandığı yeni bir video ile Çıldır Gölü’nün Ardahan’a ait olduğunu anlattı.

Kış turizmi açısından Ardahan için önemli bir yere sahip olan Çıldır Gölü, her yel çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir “Biz buradan Milli Piyango’nun bu büyük hatasından yanılgısından Ardahanlıları üzen hatasından geri dönmesini ve telafi edecek kendi kurumsal kimliklerine yakışırı bir organizasyon yapmalarını istiyoruz” sözleri ile hatanın düzeltilmesini isterken, AK Parti’li Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ise “Ardahan’ın yok sayılmasını şiddetle kınıyorum. Bu gölün yüzde 55’i Ardahan’a aittir. Türkiye Varlık Fonu ve Demirören Grubunu şiddetle kınıyorum yazıklar olsun” şeklinde tepki göstermişti.