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  3. 09 Ocak 2019 18:16

Milli Piyango sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar

Milli Piyango çekilişinin sonuçlarında kazandıran numaralar belli oldu.

Milli Piyango sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar
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Milli Piyango çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve kazanan şanslı numaralar belli oldu. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'da bu hafta iki büyük ikramiye ve amorti çekilişi yapıldı. 4 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti.

Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştirilen çekilişle birlikte bu haftanın kazanan şanslı rakamları belli oldu. Yılbaşı haftasından sonra gerçekleşen ilk Milli Piyango çekilişinde iki büyük ikramiye ve amorti çekilişi yapıldı. İşte, 9 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

4 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYE NUMARALARI

2, 1, 2, 9, 0 ,1

400 BİN TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYE NUMARALARI

5, 6, 7, 5, 3, 2

AMORTİ RAKAMLARI

2, 7

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