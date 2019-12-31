  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 31 Aralık 2019 15:12

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 15.00'da başladı. Milli Piyango'dan yapılan açıklamada, ''80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 31 Aralık'ta 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak'' denildi.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi yapılıyor. 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. 

Yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin 20.00-21.00 saatlerinde yapılacağı bildirildi.

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
milli piyango yılbaşı özel çekilişi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM