Milli Piyango'nun ''garantili'' yılbaşı özel çekilişi sonuçları gelmeye başladı

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla bekleyiş sürüyor... Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinin sonuçları yeni yılın ilk dakikalarında netleşmiş olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18:30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise saat 23:30'da gerçekleştirilecek.

Çekilişler, Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden ve milli piyango bilet sorgulama adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Vatandaşlar biletlerindeki numaraları sisteme girerek Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirilebilecek.

Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları belli olmaya başladı. Vatandaşlar, telefondan Milli Piyango sorgulama veya online bilet sorgulama yaparak biletlerine herhangi bir ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilecek.

Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor. Çeyrek bilet sahibi vatandaşlar, Milli Piyango çeyrek bilet sorgulama yaparak ikramiye sorgulamalarını gerçekleştirebilecek.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtım garantili büyük ikramiyenin 600 milyon lira, ikinci büyük ikramiyenin 2 adet olmak üzere 60'ar milyon lira ve toplam dağıtılacak tutarın da 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olacağı açıklandı. Çekilişler tamamlandığında "Milli Piyango bileti büyük ikramiye kime ve hangi İle çıktı? " sorusu yanıt bulmuş olacak.

Milli Piyango 2025 Yılbaşı Çekilişi amorti kazandıran numaralar, Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı çekilişi sonuçları ardından belli olacak.

Milli Piyango 2025 Yılbaşı Çekilişi amorti kazandıran numaralar, 23:30 itibariyle açıklanmaya başlayacak.

1200 TL KAZANAN NUMARALAR

08 20 21 42 61 71 91

1800 TL KAZANAN NUMARALAR

005 055 160 187 242 253 260 354 390 481 492 494 592 622 627 675 695 820 858 925

4000 TL KAZANAN NUMARALAR

0120 0362 0966 1120 1141 1210 1424 1445 1452 1955 2065 2181 2561 2611 3189 3876 3911 4114 4309 4471 4656 5129 5240 5592 5682 5841 6442 6476 7007 7109 7143 7284 7309 7538 7597 8336 8431 8667 9514 9551

6000 TL KAZANAN NUMARALAR

02084 02687 03326 06080 06657 07432 08451 08463 09354 11112 11432 11682 14229 16901 18359 20339 23544 23879 24591 26905 27861 28093 30496 31841 32003 34279 34554 39191 44469 45355 45542 45923 47266 48526 50268 51906 52700 65857 66459 66717 66916 67104 71558 74543 76613 78439 83394 88754 90313 90336 91153 91530 91652 92320 92425 92986 95282 95800 97120 98127

10 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

001547 002249 014369 016335 016623 044572 045374 062168 079999 092826 099721 117539 125253 136818 174914 176656 201561 203444 205188 225294 236177 236548 251582 261117 262596 263593

277653 321585 326028 337161 343504 349938 350749 356764 357184 383736 397892 403275 420841

433359 445076 450048 506698 523164 528213 549925 577425 591870 595253 598980 647754 663795 669923 685858 689050 692741 699614 711429 729524 741749 764249 767368 775007 781843 786061 791606 791773 802480 830992 832399 842879 896280 902084 904235 919216 919504 919986 967375

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