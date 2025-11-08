Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango'nun 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için hem büyük ikramiye hem toplam ikramiye hem de bilet fiyatları açıkandı ve büyük çekiliş için geri sayım resmen başladı.

Milli Piyango'nun 2026 yılı için Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtacağı toplam ikramiye tutarı 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak açıklandı.

Ayrıca yarın ( 9 Kasım Pazar ) başlayacan olan bilet satışlarında Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ndeki büyük ikramiyenin de 800 milyon TL olacağı ilan edildi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında bilet payına bakılmaksızın eşit dağıtım kuralı ile paylaştırılacağı açıklanırken Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekiliş biletlerinin fiyatları da bu özel çekilişte de geçerli olacak.

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi biletlerinin fiyatları da şu şekilde açıklandı:

Çeyrek Bilet: 200 TL

Yarım Bilet: 400 TL

Tam Bilet: 800 TL