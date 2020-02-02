Milli Piyango'yu dolandıran adam 23 yıl sonra yakalandı

Lokman Gümüş Pala, 1996 Aralık ayında KKTC’nin Gazimağusa kentindeki Milli Piyango bayisinden Türkiye yılbaşı özel çekilişine çeyrek bilet satın aldı. Yılın son günü olan 31 Aralık 1996’da yılbaşı özel çekilişi yapıldı. Eski parayla 50 milyar TL’lik ikramiye 7937301 numaralı bilete çıkmıştı. Pala 7937381 numaralı biletiyle bu ikramiyeyi bir rakamla kaçırmıştı. O da elindeki biletin sondan ikinci rakamı olan ‘8’i başka bir biletten kestiği ‘0’ (sıfır) rakamıyla değiştirdi. Daha sonra “50 milyar lira kazandım” deyip, Gazimağusa’daki Milli Piyango baş bayisine gitti.

SAHTEKÂRLIK FARK EDİLEMEDİ

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre, görevliler sahtekârlığı fark etmedi ve çeyrek bilet karşılığı 12.5 milyar lirayı ödedi. 1997 döviz kurlarıyla 117 bin dolar (700 bin lira) karşılığına gelen ikramiyeyi alan Pala, kayıplara karıştı. Olay anlaşılınca Pala hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 23 yıl KKTC’de gizli bir hayat süren Pala, önceki gün Lefkoşa Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaparken yakalandı.

YETKİLİLERİ SUÇLADI

Oğlunu tedavi amacıyla Türkiye’ye götürdüğünü öne süren Pala, aradan uzun süre geçmesi nedeniyle yaşananları net olarak hatırlamadığını söyledi ve “Hakkımdaki soruşturma çerçevesinde KKTC vatandaşlığım iptal edildi, madem suçluydum bugüne kadar neden yakalanmadım?” diyerek kendini savundu. Mahkeme Pala’yı tutukladı.