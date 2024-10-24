Milli Savunma Bakanı Güler: ''Bir türlü akıllanmıyorlar''
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ'taki "terör saldırısına ilişkin, hak ettikleri cezayı veriyoruz ancak bir türlü akıllanmıyorlar" dedi.
Milli Savunma Bakanı, terör örgütlerine yönelik mücadelelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Güler, "Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her zaman veriyoruz. Bu yapılanların acılarını misli ile çıkaracağız" dedi.
Bakan, “En son terörist ortadan kalkana kadar peşlerini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.
Bakan, güvenlik güçlerinin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, toplumun güvenliğini sağlamak adına gereken her adımın atılacağını belirtti. Terörle mücadele stratejilerinin etkili bir şekilde uygulanmaya devam edeceği mesajını veren Bakan, vatandaşların huzur içinde yaşamaları için tüm önlemlerin alınacağını söyledi.
İşte Güler'in açıklaması:
"Bu şerefsizlere hak ettikleri cezayı her zaman veriyoruz. Bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir kez daha tekrar ediyorum. En son terörist ortadan kaldırıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız. Bu yapılanların acılarını misli ile çıkaracağız. Bunu herkes görecek. Hiç merak etmeyin"
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