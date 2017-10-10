Milli Savunma Bakanı'ndan İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanı Canikli, TSK'nın İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gitmesiyle ilgili olarak, "Suriye'den gelen Türkiye'ye yönelik tehditler tamamen ortadan kalkana kadar bizim oralarda olmamız gerekiyor. Orada birlikte hareket ettiğimiz Özgür Suriye Ordusu var, yani Suriyeli. Onlar kendi topraklarını kendileri savunuyorlar. Biz de onlara destek veriyoruz" diye konuştu.



Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gece geldiği Gürcistan'ın Batum kentinde çeşitli temaslarda bulundu.

İlk ziyaretini, Milli Eğitim Bakanlığınca kentte kurulan Türk Okuluna yapan Canikli'yi, buraya gelişinde Müdür Necmettin İnce, öğretmenler ve öğrenciler karşıladı. Müdürden okula ilişkin bilgi alan Canikli, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Canikli, 6. sınıf öğrencisinin "Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması kapsamında TSK'nın İdlib'e yönelik keşif görevine" ilişkin sorusu üzerine, "Orada birlikte hareket ettiğimiz Özgür Suriye Ordusu var, yani Suriyeli. Onlar kendi topraklarını kendileri savunuyorlar, biz de onlara destek veriyoruz." diye konuştu.

Aynı öğrencinin "operasyonun ne zaman biteceğine" yönelik sorusuna da Canikli, "Allah bilir. Ne zaman tehdit ortadan kalkarsa. Yani Suriye'den gelen Türkiye'ye yönelik tehditler tamamen ortadan kalkana kadar bizim oralarda olmamız gerekiyor." yanıtını verdi.

Canikli, öğrencilerin, görevi ve çalışmalarına ilişkin sorularını da yanıtladı. Anaokulu öğrencilerini de sınıflarında ziyaret eden Bakan Canikli, eşi Hatice Canikli ile çocuklarla yakından ilgilendi, onlarla resim yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ı aradı

Bakan Canikli, ziyareti kapsamında brifing aldığı Okul Müdürü İnce'nin 10 akıllı tahta talebinde bulunması üzerine, telefonla Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı aradı.

Talebi Bakan Yılmaz'a ileten Canikli, 20 akıllı tahta gönderilmesi isteğinde bulundu. Yılmaz'ın bu isteğin hemen karşılanacağını iletmesi üzerine Canikli, derslik sayısının artacağına işaret ederek, İnce'ye "Elini korkak alıştırma." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının Türk Okulunda 229 Türk öğrenci öğrenim görüyor. Hizmete geçen sene açılan okulda 24 derslik bulunuyor.

Bakan Canikli, daha sonra Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğunu ziyaret etti. Canikli'ye ziyaretleri sırasında Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü de eşlik etti.