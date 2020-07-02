Milli Savunma Bakanlığı, 61 yıl öncesine ait fotoğrafı paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "1959 yılında Türk Hava Kuvvvetlerine ait jet uçaklarının İstanbul Dolmabahçe Sarayı üzerinde gerçekleştirdikleri gösteri uçuşundan tarihi bir fotoğraf..." ifadeleri kullanıldı.
1959 yılında Türk Hava Kuvvvetlerine ait jet uçaklarının İstanbul Dolmabahçe Sarayı üzerinde gerçekleştirdikleri gösteri uçuşundan tarihi bir fotoğraf...#MSB #TSK #TarihteTürkOrdusu #tbt #siyahbeyaz pic.twitter.com/GNumSRCzzM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2020
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