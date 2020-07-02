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  3. 02 Temmuz 2020 22:24

Milli Savunma Bakanlığı, 61 yıl öncesine ait fotoğrafı paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan 61 yıl öncesine ait uçuş gösterilerinden bir fotoğraf paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 61 yıl öncesine ait fotoğrafı paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "1959 yılında Türk Hava Kuvvvetlerine ait jet uçaklarının İstanbul Dolmabahçe Sarayı üzerinde gerçekleştirdikleri gösteri uçuşundan tarihi bir fotoğraf..." ifadeleri kullanıldı. 

 

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nostalji , MSB , FOTOĞRAF , 61 YIL
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