Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 operasyonu ve Barış Pınarı Harekâtı'nda teröristlerle mücadele eden 2 askerimiz şehit düştü.



Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;

Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 02 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekâtında, 02 Aralık 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.