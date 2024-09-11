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Milli Savunma Bakanlığı'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 11 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1 askerin silah kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada,

“Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 11 Eylül 2024 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Etiketler msb duyurdu milli savunma bakanlığı şehit şehit Onur Çapan
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