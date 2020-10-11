Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan çağrısı

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkese rağmen Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine saldırmasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir." denildi.

Ermenistan ateşkesi deldi! Azerbaycan'a füzeli saldırı: 7 ölü, 33 yaralı