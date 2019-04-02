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  3. 02 Nisan 2019 19:34

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''İmamoğlu'' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir'deki töreninin ardından Milli Savunma Bakanlığı törende hatalar olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''İmamoğlu'' açıklaması
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin, Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edildiği, konuya ilişkin ilgili personele uyarıda bulunulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Anıtkabir'de düzenlenen bütün törenlerin "Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine" uygun olarak icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ekrem İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret ettiEkrem İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

 

 

imamoğlu , milli savunma bakanlığı
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