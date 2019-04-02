Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''İmamoğlu'' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin, Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edildiği, konuya ilişkin ilgili personele uyarıda bulunulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Anıtkabir'de düzenlenen bütün törenlerin "Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine" uygun olarak icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ekrem İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti