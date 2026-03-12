Milli Savunma Bakanlığı'ndan İncirlik Üssü'nden dikkat çeken fotoğraf karesi

Milli Savunma Bakanlığı, İncirlik Üssü'nün statüsüyle ilgili kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermek adına sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı. "İncirlik bir Türk üssüdür" mesajıyla paylaşılan karede, Türk bayrağı altında nöbet tutan askerimiz yer aldı. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, üssün mülkiyetinin ve yönetiminin Türkiye'ye ait olduğunu, yabancı askerlerin bulunmasının üssün aidiyetini değiştirmediğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son günlerde tartışılan İncirlik Üssü'nün statüsüne ilişkin resmi bir açıklama yayınlayarak üssün tamamen Türkiye Cumhuriyeti’ne ait bir Türk üssü olduğunu vurguladı. Bakanlık, nöbet tutan bir Mehmetçik ve göndere çekilmiş Türk bayrağı eşliğinde yapılan paylaşımda, "İncirlik bir Türk üssüdür" ifadelerini kullandı.

"Yabancı Asker Varlığı Aidiyeti Değiştirmez"

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen haftalık basın toplantısında üssün yapısını detaylandırdı.

Aktürk, İncirlik'in Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na bağlı 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Yönetim: Üs komutanı, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir tuğgeneraldir.

Mülkiyet: Üs üzerindeki tüm tesislerin mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir.

Envanter: İncirlik'te Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 filosu, Tanker filosu ve İHA'lar bulunmaktadır.

Bakanlık açıklamasında, üs bünyesinde yabancı ülke personellerinin bulunmasının, üssün statüsünü değiştirmediği net bir dille ifade edildi.

İncirlik'te ABD askerlerinin yanı sıra İspanya, Polonya ve Katar askeri personellerinin de görev yaptığı, ancak bu durumun üssün "Türk Üssü" olma gerçeğini değiştirmediği belirtildi.