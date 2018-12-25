Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması

Esad rejimi güçleri, Münbiç'in batı kırsalındaki Arimah beldesine girmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ndan açıklama geldi. Açıklamada "Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."