Milli Savunma Bakanlığı'ndan Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin Münbiç'i Esad'a devrettiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamada "Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK'nın, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Reuters haber ajansı PYD'nin Münbiç'te kontrolü devralması için Esad'a çağrı yaptığını iddia etmişti.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'den yapılan açıklamada, "Güçlerimizin çekildiği yerlerde kontrolü sağlamak üzere Suriye hükümetini davet ettik" denildi.

Daha sonra Suriye ordusundan yapılan açıklamada, "Münbiç'e Suriye Cumhuriyeti bayrağının çekildiği" ifade edildi.

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