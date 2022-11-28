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Milyonlarca çalışan için kritik gün! Kabine toplantısı başladı

Milyonlarca çalışan için kritik gün! Kabine toplantısı başladı
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Kasım ayının son kabine toplantısı başladı. Toplantıda personele kadro ve EYT çalışmalarının ele alınması bekleniyor. İşte toplantıda yer alacak gündem maddeleri...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılıyor.

NTV'nin haberine göre; kabine toplantısında masaya gelecek en önemli konulardan biri sözleşmeli personele kadro beklentisi olacak. Kadro ile ilgili dikkatleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti.

Bakan Bilgin açıklamasında, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" ifadelerinde bulundu.

Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor.

GÜNDEMDE EYT

Kabine toplantısında EYT çalışmalarına ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşülecek.

EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum kabinenin gündeminde olacak.

Fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımlar da kabinede masada olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

"Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız."

Etiketler kabine bakanlar kurulu cumhurbaşkanlığı eyt sözleşmeli çalışan kadro
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