Milyonlarca emekli ve sürücüyü ilgilendiren düzenlemeler bu hafta Meclis'te

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması ve trafik cezalarının artılmasını öngören düzenlemeleri içeren kanun teklifleri bu hafta Meclis'te görüşülecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Teklife göre, en düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren 20 bin lira olacak. Asgari ücret işveren desteği 2026 yılı için 1 Ocak'tan itibaren 1000 liradan 1270 liraya yükseltilecek.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ARAÇLARA YOL VERMEYENLERE 15 BİN LİRA CEZA KESİLECEK

En düşük emekli aylığına içeren kanun teklifi görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Genel Kurul'da, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine devam edilecek. Geçen hafta ilk 17 maddesi kabul edilen teklife göre, tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler, 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla motorlu taşıtlar ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ve sürücüsü dahil oturma yeri 17'den fazla motorlu taşıtlarda takograf, taksi hizmeti veren otomobillerde de taksimetre bulundurulması, kullanılması zorunlu olacak. Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası uygulanacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPANLARIN EHLİYETLERİ 60 GÜN ALINACAK

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek. Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet verenlerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek. Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Diğer taraftan TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasu ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkerenin de Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu salı günü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerini, perşembe günü ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı dinleyecek. Diğer taraftan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ise katip üye seçimlerini yapmak için toplanacak. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

DHA