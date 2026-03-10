Milyonlarca emeklinin zamsız bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek ?

Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren 2026 Ramazan Bayramı ikramiyeleri için gözler SGK'ya çevrildi. Bu yıl AK Parti'nin zam yapılmayacağını açıkladığı ve hem Ramazan hem de Kurban Bayramı için 4'er bin TL ödenecek olan emekli bayram ikramiyelerin ödeme takvimi de belli olmaya başladı.

Türkiye'de tüm emekliler bayram ikramiyelerine zam yapılmasını beklerken AK Parti iktidarından "zam yok" açıklaması gelmişti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Mart ayı başında AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu 19 maddelik yeni kanun teklifinde emeklilerin bayram ikramiyelerine zam için bir maddenin olmadığını "Teklifte emeklilerin bayram ikramiyesine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Bir çalışmamız yok." diyerek açıklamıştı.

AK Partili Güler yaptığı açıklamada bayram ikramiyelerine zam yapılmamasının nedenini ise "17,7 milyon civarında emeklimiz var. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. Şu anda kanun teklifinde buna yönelik düzenleme yok. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz. Yer alabilir mi? Bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Şu anda bölgesel manada savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyatı artışları, doğalgaz fiyat artışları malum. Bizim OVP'ye uygun olarak bütçe disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret" diyerek açıklamıştı.

Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibinin bayram ikramiyesi zammı hayali suya düşerken yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyeleri bekliyor.

Bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak?

20 Mart – 24 Mart tarihleri arasına denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde, SGK tarafından resmi ödeme takviminin açıklanması bekleniyor. Önceki yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, ödemelerin bayramdan önceki hafta içinde tamamlanması öngörülüyor.

Resmi duyuru yapıldığında, emekliler maaş aldıkları banka hesapları üzerinden ikramiyelerine erişebilecekler.

Tahmini Ödeme Takvimi

SGK’dan henüz resmi bir tarih açıklaması gelmemekle birlikte, sektör beklentileri doğrultusunda hazırlanan tahmini takvim şu şekildedir:

Bağ-Kur Emeklileri (Maaş günü 25-28 olanlar): 9 Mart

Emekli Sandığı Emeklileri: 10 Mart

SSK Emeklileri (Maaş günü 17-19 olanlar): 11 Mart

SSK Emeklileri (Maaş günü 20-22 olanlar): 12 Mart

SSK Emeklileri (Maaş günü 23-26 olanlar): 13 Mart

Not: Yukarıdaki tarihler tahmini olup, kesin ödeme günleri SGK'nın resmi açıklamasıyla netleşecektir.

Kimler Bayram İkramiyesinden Yararlanabilir?

Bayram ikramiyesi, sadece yaşlılık aylığı alanlarla sınırlı değildir. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan;

Yaşlılık, malullük, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alanlar,

Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar,

Şehit yakınları ve gaziler,

Muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilir.



