Milyonlarca emekliye ''keşke'' dedirten kanun teklifi Meclis'e sunuldu!

CHP tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifinde emekli ve memurlara giyecek ve yakacak yardımı yapılması istendi.

CHP kamu çalışanları ve emeklilerin derinleşen geçim sorunlarına karşı korunması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kapsamlı bir kanun teklifi sundu. Teklifte, giyecek yardımı ile yakacak ve enerji desteği öngörülüyor.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın sunduğu kanun teklifine göre, kamu çalışanlarına her yıl ocak ayında bir defaya mahsus olmak üzere 15 bin TL giyecek yardımı verilmesi planlanıyor.

Teklif kapsamında, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsayacak şekilde kamu çalışanları ve emeklilere yıllık 20 bin TL yakacak ve enerji desteği sağlanması öngörülüyor. 

Kanun teklifinin gerekçesinde Türkiye'deki ekonomik tabloya dikkat çeken Kılıç, açlık sınırının 29.828 TL'ye, yoksulluk sınırının ise 97.159 TL'ye yükseldiğini hatırlattı. Buna karşın en düşük emekli aylığının 16.881 TL'de kaldığını belirtti.

Teklifin finansmanına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Kılıç, kaynak sorununun olmadığını belirterek şunları söyledi:

'Kaynak; saray bütçesindedir, örtülü ödenektedir, garanti ödemelerindedir, vergi aflarıyla silinen patron borçlarındadır. Bu ülkede kaynak yok değil, kaynak adaletsiz dağıtılmaktadır.

 

