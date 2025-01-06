Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği gün geldi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 2025 yılının ilk toplantısında ana gündem maddelerini memur ve emekli maaş zamlarıyla birlikte Suriye'deki gelişmeler ve eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile ilgili gelişmeler oluşturuyor...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.48'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi.

Ayrıca toplantıda, Suriye başta olmak üzere, küresel ve bölgesel gelişmeler, en düşük emekli aylığının artırılması, memurların refah payı talepleri ve terörle mücadele çalışmalarının gündeme alınması bekleniyor.

İlk toplantısını 9 Ocak'ta yapması planlanan Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ile ilgili çalışmaların da kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında açıklamalarda bulunacak.