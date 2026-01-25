  1. Anasayfa
  3. Milyonlarca öğrenci ve veli isyan etti: LGS'ye de mi mülakat geliyor ?

Güncelleme:

Proje okullarına girişte LGS’ye ek sınav veya mülakat yapılacağı yönündeki iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ek sınav uygulamasının sadece 2 özel lise için geçerli olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, proje okullarıyla ilgili sosyal medyada hızla yayılan bir iddiayı yalanladı.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, “Proje okul statüsündeki tüm liselere girişte LGS’ye ek olarak yazılı sınav ya da mülakat uygulanacağı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, “Proje okul statüsündeki tüm liselere girişte LGS’ye ek olarak, yazılı sınav ya da mülakat uygulanacağı” iddiası doğru değildir.

 Proje Okulları Yönetmeliği’nin “Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler” başlıklı 8. maddesi, bütün proje okullarını kapsayan genel bir düzenleme olmayıp, yalnızca özel program uyguladığı mevzuatla açıkça belirlenmiş okullar için geçerlidir.

Türkiye’de bu kapsamda değerlendirilebilecek okullar TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlıdır. Bu okullarda merkezi sınavda aranan başarı şartının yanı sıra okulun uyguladığı programa yönelik aranan diğer sınav şartlarını da sağlama söz konusu olmaktadır.

Bu nedenle, proje okullarının tamamında LGS’ye ek sınav veya mülakat uygulanacağı yönündeki iddialar yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.

Sadece yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması rica olunur.

 

