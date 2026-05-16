Milyonlarca öğrenciye müjde: Öğrenci affı Meclis yolunda! İşte tüm başvuru şartları ve kapsamı...

YÖK tarafından hazırlanan 27 maddelik yeni öğrenci affı taslağı tamamlandı. Lisans ve lisansüstü öğrencileri heyecanlandıran düzenlemede, 1 Temmuz 2022 sonrası kayıt sildirenlerden farklı programlara geçiş haklarına kadar pek çok kritik detay yer alıyor.

Eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan binlerce genci ilgilendiren öğrenci affı için geri sayım başladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından titizlikle hazırlanan 27 maddelik taslak metin, yasalaşmak üzere Meclis gündemine taşınıyor. Yeni düzenleme, sadece lisans değil, lisansüstü öğrencilerine de üniversite sıralarına dönme imkânı tanıyacak.

Kapsam Genişliyor: Kimler Yararlanacak?

Taslakta en dikkat çeken maddelerden biri, 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin de kapsama alınması oldu.

Ayrıca, puanı yeterli olan öğrencilerin aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapabilmesine olanak sağlanması planlanıyor. Daha önce çeşitli nedenlerle af dışında kalan bazı grupların da bu kez başvuru yapabilmesinin önü açılacak.

Ağır Suçlar Kapsam Dışı

Düzenleme her öğrenciyi kapsamıyor. Özellikle toplumsal hassasiyeti yüksek olan terör suçları, kasten öldürme, cinsel saldırı, çocuk istismarı, işkence ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan hüküm giyenler bu haktan yararlanamayacak.

Ayrıca sahte belgeyle kayıt yaptırdığı belirlenenler ile millî güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla bağı olanların başvuruları kabul edilmeyecek.

Disiplin Cezaları ve Yatay Geçişte Yeni Dönem

Üniversitelerdeki huzur ortamını korumak amacıyla disiplin cezalarında da güncellemeye gidiliyor. Terör propagandası yapan veya şiddet içerikli faaliyetlerde bulunan öğrencilere bir yarıyıl uzaklaştırma cezası verilmesi öngörülüyor. Öte yandan, aftan yararlanan öğrencilere Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açıköğretim programlarına yatay geçiş yapabilme şansı sunulacak.

