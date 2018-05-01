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  3. 01 Mayıs 2018 07:26

Milyonluk altın elbisenin sahibi belli oldu

Diyarbakır'da bu yıl 2'incisi düzenlenen Mezopotamya Mücevher Fuarı'nda, altından yapılan elbiseninin sahibi Iraklı bir kuyumcu oldu.

Milyonluk altın elbisenin sahibi belli oldu
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Mezopotamya Mücevher Fuarı'nda sergilenen ve büyük ilgi gören altın kadın elbisesi hakkında bilgi veren kuyumcu Kamuran Kaya, 22 ayar altın kullanılarak yapılan 7 kiloluk elbisenin fuarda büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kaya, 7 kişilik ekibin 10 gün çalışıp, el işi ve Diyarbakır kişnişi kullanarak elbiseyi hazırladığını söyledi. Kaya, 1 milyon 187 bin liralık elbiseyi, fuarı gezen Iraklı bir kuyumcunun Iraklı bir iş kadınına hediye etmek için satın aldığını, isminin gizli tutulmasını istediğini kaydetti.
 

altın elbise , diyarbakır , Mezopotamya Mücevher Fuarı
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