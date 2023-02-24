Mimar Kerem Büyük kimdir?

Aslen Konyalı olmasına rağmen İstanbul ve İstanbullular için güzel işler yapmış bir ailenin ferdi olarak dünyaya gelen Mimar Kerem Büyük hakkında bilinmeyenler merak konusu oldu. Kerem Büyük Kimdir?

1987 yılında Konya’da dünyaya gelen, yeni şeyler öğrenmeye olan merakı, her şeyi sorgulama ve yeniden yorumlamaya olan ilgisi, hayalperest ve kararlı tutumuyla farklı bir profil ortaya koyan Kerem Büyük daha o zamanlarda formlardaki özgün çizimleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aile şirketlerinde çocukluğundan itibaren çalışan Büyük, edindiği teorik ve pratik bilgiler ile kısa sürede adından söz ettiren başarılı bir Mimar olarak sayılmaktadır.

Tecrübe ve bilgisi en büyük yeteneği

Küçük yaşlardan itibaren çizmeye olan ilgisi, iç görü dolu gözlemleri, orijinal ve mantıklı fikirleriyle etrafındaki insanlar tarafından kısa sürede fark edilen Mimar Kerem Büyük, toplumun sadece yüzde ikisini oluşturan mimarlardan biri olma adına ilk adımını Maltepe Üniversite Mimarlık Fakültesine girerek attı. Eğitim hayatı boyunca aile şirketleri içerisinde farklı görevlerde çalışan Büyük, küçük yaşlarda öğrendiği pratik ve teorik bilgileri aile şirketlerinin yönetiminde uygulayarak iş hayatına ilk adımını attı.

Kısa sürede sektörde söz sahibi olmayı başardı

İstikrarlı bir şekilde aile şirketlerini her yıl yüzde yüz, yüzde iki yüz büyütmeyi başaran Büyük, çok kısa bir sürede markalarını, Türkiye’de inşaat sektöründe söz sahibi bir noktaya getirmeyi başardı. Yöneticisi olduğu Büyük Uzunlar İnşaat’ı Kadıköy’de mütevazi bir inşaat şirketi konumdan binlerce konut üreten hatta Esenkent gibi kocaman bir mahalleyi dönüştüren bir inşaat şirketine dönüştüren Kerem Büyük koyduğu vizyonlarla da sektör adına çoğu standardın yeniden oluşturulmasını sağladı.