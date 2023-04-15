Mimar Yasin Demir: İyi Bir Mimar Birden Fazla Disipline Hakim Olmalı

YAD Mimarlık şirketinin kurucusu ve yöneticisi Yasin Demir, iyi bir mimarın sahip olması gereken özellikler hakkında açıklamalarda bulundu.

Mimari alanında kendini geliştirmek isteyen veya mimarlık eğitimi almak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan Demir şu ifadeleri kullandı:

“Mimaride antik dönemden bugüne kadar uzanan oldukça temel bir kural var. Antik Roma döneminin en ünlü mimari olan Vitruvius mimarinin üç ana omurgası olan bileşenleri açık bir şekilde ifade etmiş. Mimari açıdan değerli bir yapı işlevsel, teknik anlamda yeterli ve tasarım açısından eksiksiz olmalı. Bu tanım bizi bugün bir mimarin sadece mimari eğitimle kendisini sınırlı tutmaması gerektiğine götürüyor. Modern dünyada iyi bir mimar birden fazla disipline hakim olmalı.”

Mimarlık Kısmen Karmaşıktır

Mimarlığın kendine özgü bir terminolojiye sahip olduğunuz ve bu terminolojinin mimar adaylarını zorladığına vurgu yapan Yasin demir: “Mimarlık kısmen karmaşıktır. Özellikle bu terminolojiye hakim değilseniz çok daha yüksek düzeyde karmaşık gelecektir. Fakat bir derdiniz varsa ve bu derdi yaratıcılıkla harmanlayıp medeniyetin simgesi olmaya aday yapılar inşa etmek istiyorsanız terminoloji aşılmayacak bir sorun değildir. Günümüze baktığımda mimari açıdan değeri sorgulanabilecek birçok yapı görüyorum. Mimari açıdan başarılı bir yapı, her şeyden önce iyi inşa edilmiş olmalı. Bu yapı deprem gibi doğal afet risklerinin olduğu bölgelerde ise mutlaka zemin ve dayanıklılık açısından yeterli olmalı. Öte yandan mutlaka çevresine ve kentin dokusuna uygun özellikleri taşımalı.” dedi.

Çoğunlukla Göz Ardı Edilir Fakat Perde ve Kolon Yapıları Binanın Değerini Gösterir

Binalarda perde ve kolon yapısının önemine değinen Mimar Yasin Demir: “Ülkemizde çoğunlukla göz ardı edilse de pede ve kolon yapısı, bir binanın değerini göstermesi açısından değerlidir. Kolonların doğru şekilde konumlandırılması, perde hatlarının olması gerektiği gibi kullanışlı yapıda bulunması, binanın mimari açıdan yeterliliğe sahip olduğunu gösteren emarelerdir. Pek tabi bu, kolonu ve perde bölümleri doğru konumlandırılmış tüm yapıların, başarılı bir mimari projeye sahip olduğunuz göstermez. Fakat ilk izlenim açısından önemli bir veri sağlar. Son olarak mimarlık alanında eğitim almak isteyen ya da sadece bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere yapıların ruhları olduğunu ve belli bir duyguyu yansıttıklarını söylemek isterim. Bir yapı, sizde duygusal olarak karşılık bulabiliyor, şaşırtıyor ya da ilham veriyorsa mimari açıdan başarılı bir zihnin ürünüdür.” ifadelerini kullandı.