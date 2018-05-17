  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Mayıs 2018 16:42

Minberin altına girdiler... İtfaiye çıkardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir caminin minberinin altına yavrulayan kedi ve yavruları itfaiye tarafından götürüldü.

Minberin altına girdiler... İtfaiye çıkardı
A+ A-

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir caminin minberinin  altına yavrulayan kedi ve bir haftalık 6 yavrusu, itfaiye ekiplerince barınağa  götürüldü.

 İlçedeki Merkez Cami içerisindeki minberin altına yuva yapan kedi,  burada yavruladı. Camide temizlik yapan kadınların fark ettiği kedi ve 6 yavrusu,  Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erdemli Grup  Amirliği ekiplerince alınarak bakımlarının yapılması için hayvan barınağına  teslim edildi.

Erdemli Merkez Cami Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Tartar, kedi ve  yavrularının daha sağlıklı ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için itfaiye  ekiplerini çağırarak alınmasını sağladıklarını söyledi.

Cami içerisinde kedi bulunmasından rahatsız olmadıklarını belirten  Tartar, "Yavruların sağlıklı şekilde büyümesinden yanayız." dedi.

AA

itfaiye , kedi , minber , ekip
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM