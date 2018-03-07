Minel Aşk Bu Sezon Yine Çok İddialı!

Yeni sezonda merakla beklenen kreasyonu ile trendleri daha da canlandıran markalardan biri de Minel Aşk oldu. Geçtiğimiz sezonlara nazaran daha güçlü ve daha şık bir kreasyonu, tesettür giyim stile sahip olan hanımların beğenisine sunan marka özellikle abiye elbiseleriyle çok konuşulacağa benziyor. Çünkü Minel Aşk bu sezonda elbise modellerine kazandırdığı süslemeler ile adeta ters köşe bir şıklık yakalamış.

Elbette söz konusu abiye elbiseler olduğunda, tesettür giyim tarzına sahip hanımlar şıklık kadar zarafete de önem veriyor. Markanın bu noktada da beklentileri fazlasıyla karşıladığını söyleyebiliriz. Çünkü Minel Aşk zarif çizgilerle buluşturduğu abiye elbise modellerinde bu yıl bir hayli iddialı! Yılın trendlerini gayet başarılı bir şekilde kendi tasarımlarına uyarlayan marka, püskül trendine de kreasyonunda yer vermiş.

Tesettür Giyimde Minel Aşk Zarafeti

Nakışlarla süslenmiş olan abiye elbiseler de hem yılın modasına hem de trendlere uygun bir duruş sergiliyor. Bilindiği gibi tesettür giyim modasında Minel Aşk sadelikten ziyade iddialı ve gösterişli parçalarıyla ön plana çıkıyor. Marka bu sezon da çizgisini koruyor. Altın ya da gümüş rengi işlemeler, etnik motifler ve canlı renkler Minel Aşk abiye elbise kreasyonunda en çok göze çarpan detaylar oluyor.

Çiçek ya da kelebek gibi figürler de elbise modelleri ile buluşuyor. Romantik bir görünüm kazanan Minel Aşk yeni abiye elbise modelleri düğünden nişana kadar tüm özel günlerde tercih edilebilir. Markanın alternatif bir şıklık arayan hanımların da yüzünü güldürdüğünü söyleyebiliriz. Örneğin çan etek kesimine alternatif olarak kalem etek kesimine sahip abiye elbiseler de Minel Aşk yeni kreasyonunda mevcut.

Mineş Aşk Abiye Elbiselerinde Uygun Fiyat

Bu yıl da şıklığınızdan ödün vermeden tesettür giyim şıklığını yakalayabilirsiniz. Sadece abiye elbise değil, günlük hayatınızda kullanabileceğiniz elbiseler de Minel Aşk tasarımları arasında yer alıyor. Şıklığına düşkün hanımlara yıl boyunca makul fiyatlar sunan marka tesettür giyimde lider markaların en şık parçalarını bulabileceğiniz adresler arasında yer alıyor. Ayrıca Minel Aşk gibi markaların yeni kreasyonlarını da bu adresten kolaylıkla inceleyebilirsiniz.