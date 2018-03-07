Deprem için korkutan açıklama: ''Kaçışımız yok''
Deprem için korkutan açıklama: ''Kaçışımız yok''
BM'den Afrin açıklaması: ''Bazı sorunlar var''
BM'den Afrin açıklaması: ''Bazı sorunlar var''
Termik santral ihalesinde yeni gelişme
Termik santral ihalesinde yeni gelişme
Baldızıyla cinsel ilişkiye girdi Sonu kötü bitti
Baldızıyla cinsel ilişkiye girdi Sonu kötü bitti
Yavuz Bingöl'den MESAM hakkında flaş karar
Yavuz Bingöl'den MESAM hakkında flaş karar
Şişli Belediyesi'nde deprem ! İki isim görevden alındı
Şişli Belediyesi'nde deprem ! İki isim görevden alındı
Türkiye için o sözleri söyledi mi ? Arabistan'dan açıklama
Türkiye için o sözleri söyledi mi ? Arabistan'dan açıklama
50'den fazla öğrenci hastanelik oldu, veliler okula koştu
50'den fazla öğrenci hastanelik oldu, veliler okula koştu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Mart 2018 21:22

Minel Aşk Bu Sezon Yine Çok İddialı!

Tesettür giyim modasına yön veren tasarımlara imza atan markaların şıklık yarışı devam ediyor.

Minel Aşk Bu Sezon Yine Çok İddialı!
A+ A-

Yeni sezonda merakla beklenen kreasyonu ile trendleri daha da canlandıran markalardan biri de Minel Aşk oldu. Geçtiğimiz sezonlara nazaran daha güçlü ve daha şık bir kreasyonu, tesettür giyim stile sahip olan hanımların beğenisine sunan marka özellikle abiye elbiseleriyle çok konuşulacağa benziyor. Çünkü Minel Aşk bu sezonda elbise modellerine kazandırdığı süslemeler ile adeta ters köşe bir şıklık yakalamış.

Elbette söz konusu abiye elbiseler olduğunda, tesettür giyim tarzına sahip hanımlar şıklık kadar zarafete de önem veriyor. Markanın bu noktada da beklentileri fazlasıyla karşıladığını söyleyebiliriz. Çünkü Minel Aşk zarif çizgilerle buluşturduğu abiye elbise modellerinde bu yıl bir hayli iddialı! Yılın trendlerini gayet başarılı bir şekilde kendi tasarımlarına uyarlayan marka, püskül trendine de kreasyonunda yer vermiş.

Tesettür Giyimde Minel Aşk Zarafeti

Nakışlarla süslenmiş olan abiye elbiseler de hem yılın modasına hem de trendlere uygun bir duruş sergiliyor. Bilindiği gibi tesettür giyim modasında Minel Aşk sadelikten ziyade iddialı ve gösterişli parçalarıyla ön plana çıkıyor. Marka bu sezon da çizgisini koruyor. Altın ya da gümüş rengi işlemeler, etnik motifler ve canlı renkler Minel Aşk abiye elbise kreasyonunda en çok göze çarpan detaylar oluyor.

Çiçek ya da kelebek gibi figürler de elbise modelleri ile buluşuyor. Romantik bir görünüm kazanan Minel Aşk yeni abiye elbise modelleri düğünden nişana kadar tüm özel günlerde tercih edilebilir. Markanın alternatif bir şıklık arayan hanımların da yüzünü güldürdüğünü söyleyebiliriz. Örneğin çan etek kesimine alternatif olarak kalem etek kesimine sahip abiye elbiseler de Minel Aşk yeni kreasyonunda mevcut.

Mineş Aşk Abiye Elbiselerinde Uygun Fiyat

Bu yıl da şıklığınızdan ödün vermeden tesettür giyim şıklığını yakalayabilirsiniz. Sadece abiye elbise değil, günlük hayatınızda kullanabileceğiniz elbiseler de Minel Aşk tasarımları arasında yer alıyor. Şıklığına düşkün hanımlara yıl boyunca makul fiyatlar sunan marka tesettür giyimde lider markaların en şık parçalarını bulabileceğiniz adresler arasında yer alıyor. Ayrıca Minel Aşk gibi markaların yeni kreasyonlarını da bu adresten kolaylıkla inceleyebilirsiniz.

advertorial
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM