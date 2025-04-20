Minguzzi ailesini konuk edecekti: Candaş Tolga Işık'a tehdit yağıyor!

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Ünlü gazeteci, programın yayınlanmaması için tehdit edildiğini duyurdu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Az Önce Konuştum adlı programında bu hafta, 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini konuk edeceğini duyurdu.

Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada programın yayınlanmaması için kendisine tehditler geldiğini belirtti.

"PROGRAMI YAPMAMAM İÇİN BENİ TEHDİT EDİYORLAR"

Işık paylaşımında, “Programı yapmamam için beni tehdit ediyorlar. Vız gelir tırıs gider. 18'den küçük çocukları kriminalize edip sonra da suç makinasına çeviren bu çete, Minguzzi davasıyla ilgilenen kim varsa el çektirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

AİLEYE KORUMA VERİLDİ

Minguzzi ailesinin tehditler karşısında güvenlik altına alındığını belirten Işık, “Anne, baba ve teyzeye koruma verildi. Düpedüz organize suç örgütü olan bu dosyaya asayiş şube niye bakıyor? Anadolu'da bir şehirden tüm Türkiye'ye suç işletiyorlar, tehditler savuruyorlar daha organize bir suç olabilir mi?” ifadeleriyle yetkililere çağrıda bulundu.

“ORGANİZE BİR YAPI TEHDİTLER SAVURUYOR”

Işık, paylaşımının devamında organize suç yapılanmasına dikkat çekerek, “18 yaşından küçük çocuklara parayla-uyuşturucuyla önce ufak suçlar işlettirip çete üyesi yapıyorlar. Yaştan dolayı çocuk az ceza yiyor. Bu arada çete, çocuklara işlettikleri suçlarla büyüyor, gövde gösterisi yapıp tehditle, şantajla vurgun yapıyor” ifadelerini kullandı.

Acilen yasal değişiklik yapılmasını belirten Işık, "'Yeni Nesil Suç Örgütleri' denilen bu yapılara karşı acilen yasal değişiklik yapılmazsa durum daha da korkunç bir hal alacak. Bir insanı kalbinden 5 kez bıçaklayarak öldüren çocuk olmaz!" dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayraya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.