  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Minguzzi cinayeti davasında dikkat çeken gelişme

Minguzzi cinayeti davasında dikkat çeken gelişme: Mahkeme heyeti davadan çekildi

Güncelleme:

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü duruşması görüldü. Ailenin talebi üzerine mahkeme heyeti davadan çekildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği olayla ilgili dava sürüyor.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada iki sanık üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, anneanne Binnur Semiz ve 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hazır bulundu.

Duruşma salonunda AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez katıldı.

"SOKAKLARDA KATİL İSTEMİYORUZ" SLOGANLARI

Aileye destek için gelen vatandaşlar "Sokaklarda katil istemiyoruz." sloganları attı.

MAHKEME HEYETİ DAVADAN ÇEKİLDİ

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir reddi heyet talebinde bulundu. Ailenin talebi üzerine mahkeme heyeti davadan çekildi. Duruşma 17 Temmuz'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan iki şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.

İHA/DHA

text-ad
Etiketler Mattia Ahmet Minguzzi mahkeme heyeti cinayet dava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
26 ildeki son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı 26 ildeki son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı Kavga eden çifte müdahale etti, canından oluyordu! Kavga eden çifte müdahale etti, canından oluyordu! Azmedip tam 25 kilo birden veren Bergüzar Korel'i gören gözlerine inanamadı Azmedip tam 25 kilo birden veren Bergüzar Korel'i gören gözlerine inanamadı 15 yıl sonra ilk kez... Türkiye'nin bir şifa deposu eşsiz lezzetinden daha kötü haber! 15 yıl sonra ilk kez... Türkiye'nin bir şifa deposu eşsiz lezzetinden daha kötü haber! İsrail, İran'ı 60 savaş uçağıyla aynı anda vurdu: O anlar saniye saniye kamerada! İsrail, İran'ı 60 savaş uçağıyla aynı anda vurdu: O anlar saniye saniye kamerada! Victor Osimhen transfer sessizliğini bozdu: Galatasaray taraftarı istediğini bulamadı Victor Osimhen transfer sessizliğini bozdu: Galatasaray taraftarı istediğini bulamadı Trabzon'da 10 bin yıllık keşif! Mağaradan tarih fışkırdı Trabzon'da 10 bin yıllık keşif! Mağaradan tarih fışkırdı Gibi'nin ardından Hasan Can Kaya ile Konuşanlar Exxen'den ayrıldı! Gibi'nin ardından Hasan Can Kaya ile Konuşanlar Exxen'den ayrıldı! Benzin ve motorine zammın, zammının, zammı geliyor! Benzin ve motorine zammın, zammının, zammı geliyor! İran bu sefer de Microsoft'un İsrail'deki binasını vurdu İran bu sefer de Microsoft'un İsrail'deki binasını vurdu
11 evladımızı şehit eden eli kanlı terörist Kobani’de öldürüldü 11 evladımızı şehit eden eli kanlı terörist Kobani’de öldürüldü Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması sonrası jet soruşturma! Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması sonrası jet soruşturma! Otoyolda ''alkollü'' olduğundan şüphelendiği sürücünün midesinden çıkanlar şoke etti Otoyolda ''alkollü'' olduğundan şüphelendiği sürücünün midesinden çıkanlar şoke etti ORC'nin genç seçmenlerle yaptığı genel seçim anketinin sonuçları açıklandı ORC'nin genç seçmenlerle yaptığı genel seçim anketinin sonuçları açıklandı ROK ''sıra İBB avukatlarında'' demişti... İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı ROK ''sıra İBB avukatlarında'' demişti... İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı Yumurtalıklarını aldıran Türkiye'nin güzel şarkıcısının hayatı kabusa döndü Yumurtalıklarını aldıran Türkiye'nin güzel şarkıcısının hayatı kabusa döndü Kim Milyoner Olmak İster'de 22 yaşındaki üniversiteli genç kızın elendiği soru olay oldu Kim Milyoner Olmak İster'de 22 yaşındaki üniversiteli genç kızın elendiği soru olay oldu Sevgilisinden yeni ayrılmıştı.. Cemre Baysel cesur tarzıyla olay oldu Sevgilisinden yeni ayrılmıştı.. Cemre Baysel cesur tarzıyla olay oldu Kredi kartında nakit avans limiti ve taksit sayısına ayar geliyor Kredi kartında nakit avans limiti ve taksit sayısına ayar geliyor Gıda sahtekarları listesi mide bulandırdı! Bize neler yedirdiklerine inanamayacaksınız! Gıda sahtekarları listesi mide bulandırdı! Bize neler yedirdiklerine inanamayacaksınız!