Minguzzi cinayeti davasında dikkat çeken gelişme: Mahkeme heyeti davadan çekildi

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü duruşması görüldü. Ailenin talebi üzerine mahkeme heyeti davadan çekildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği olayla ilgili dava sürüyor.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada iki sanık üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, anneanne Binnur Semiz ve 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hazır bulundu.

Duruşma salonunda AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez katıldı.

"SOKAKLARDA KATİL İSTEMİYORUZ" SLOGANLARI

Aileye destek için gelen vatandaşlar "Sokaklarda katil istemiyoruz." sloganları attı.

MAHKEME HEYETİ DAVADAN ÇEKİLDİ

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir reddi heyet talebinde bulundu. Ailenin talebi üzerine mahkeme heyeti davadan çekildi. Duruşma 17 Temmuz'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan iki şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.

İHA/DHA