Minik İkra Nur'dan acı haber: Cansız bedeni bulundu!

Giresun'un Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu evinin 1 kilometre uzağındaki dere yatağında ölü bulundu.

İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları başlatılmıştı.

AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, “Maalesef kızımız derede öldü bulundu” paylaşımı ile olayı duyurdu.

Giresun’un Bulancak ilçesinde, evinin yakınlarındaki bahçede arkadaşları ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızı İkranur Tirsi bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya gidip geleceğini söyledi. 7 yaşındaki küçük kızın geri dönmemesi üzerine arkadaşları ailesine haber verdi.

Küçük kızı bulmak için başta AFAD, AKUT ve Jandarma olmak üzere arama çalışması başlatıldı. Ancak henüz arama çalışmaları sonuçlanmadı.

Giresun Valiliği, kayıp ‘İkra Nur Tirsi’ ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ise “Toplam 74 hektarlık alan taranmış ancak bulgu ve emareye rastlanmamıştır. İkra Nur Tirsi’nin kaybolmasıyla ilgili her türlü ihtimal adli ve mülki mercilerce değerlendirilmekte olup arama çalışmaları gece boyunca da devam edecektir.” denildi.

Kayıp kızı annesi Nazlı Tirsi ise olay hakkında yaptığı açıklamada kızının ayağında pembe ayakkabı olduğunu söyledi. Olay sırasında yaşananları anlatan anne; “Ben ilçedeydim. Köye geldiğimde çocuğumu sordum bana ‘yan tarafta komşunun çocuğu ile oynuyor’ dediler. Sonra amcasına sordum ‘ben eve yolladım' dedi. Çocuğum ortalıkta yok. Her yerde aranıyor. En son üzerinde pembe ayakkabı ve taytı vardı. Görenler bize haber versin” dedi.

ATV Müge Anlı’da aranan İkranur Tirsi'ye ne oldu?



