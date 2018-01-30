Minik judocuların judo başarısı

Minikler ve Süper Minikler’in yarıştığı turnuvada 2006-2012 dogumlu yarışmacılar kıyasıya mücadele gösterdi.
İstanbul’dan tek takım olarak katılan “Checkmat Judo Academy”,süper minik erkeklerde takım halinde 2.liği,süper minik bayanlarda takım halinde 3.lüğü ve süper mini erkeklerde 3.lüğü alarak 3 kupayla yarışmadan ayrıldı.
Madalya alan sporcular;
41 kg. Rüzgar Yalın (3.)
35 kg. Ömer Gazioğlu (1.)
29 kg. Aksel Cibili (2.), Eytan Yeşilbahar (3.)
28 kg. Mila Pilosof (2.)
23 kg. Demir Atakan (1.), Mert Moşe (3.)
20 kg.Aksel Varon (1.), Arel Pilosof (2.), Ege Ural (3.)
18 kg. Masal Tuzcuoğlu (2.),18 kg.Mark Erzaman (3.)