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  3. 30 Ocak 2018 12:51

Minik judocuların judo başarısı

Zonguldak’ta 27 Ocak'ta yapılan “2.Geleneksel Madenciler Günü JudoTurnuvası”na, Türkiye’nin her köşesinden yaklaşık 400 çocuk yarışmacı katıldı.

Minik judocuların judo başarısı
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Minikler ve Süper Minikler’in yarıştığı turnuvada 2006-2012 dogumlu yarışmacılar kıyasıya mücadele gösterdi.

İstanbul’dan tek takım olarak katılan “Checkmat Judo Academy”,süper minik erkeklerde takım halinde 2.liği,süper minik bayanlarda takım halinde 3.lüğü ve süper mini erkeklerde 3.lüğü  alarak 3 kupayla yarışmadan ayrıldı.

Madalya alan  sporcular;

41 kg. Rüzgar Yalın (3.)

35 kg. Ömer Gazioğlu (1.)

29 kg. Aksel Cibili (2.), Eytan Yeşilbahar (3.)

28 kg. Mila Pilosof (2.)

23 kg. Demir Atakan (1.), Mert Moşe (3.)

20 kg.Aksel Varon (1.), Arel Pilosof (2.), Ege Ural (3.)

18 kg. Masal Tuzcuoğlu (2.),18 kg.Mark Erzaman (3.)

2.Geleneksel Madenciler Günü JudoTurnuvası
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