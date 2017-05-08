Minik Özge'ye doktorlardan kötü haber

Antalya’nın Kepez İlçesi’nde yaşayan 3 yaşındaki Özge Yıldırım’ın dramının kamuoyunun gündemine gelmesinin ardından küçük kız, babası Ali İhsan Yıldırım’la yeni bir umut için bu sabah Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne geldi. Ali İhsan Yıldırım, kızı Özge’ye bacak nakli yapılması için, kol ve bacak nakilleri ile dünyaca bilinen Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüştü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Yıldırım, Prof. Dr. Özkan’ın şu aşamada nakil yapamayacağını aktardığını söyledi.

Nakil ilaçlarının ağır olduğu için bu naklin hayati tehlike yaratabileceğini öğrendiğini dile getiren Yıldırım, ‘Hocamız ilerleyen zamanda nakil olabileceğini söyledi. Nakilleri mecbur kalan hastalara yaptığını anlattı. Çocuğun hayatını tehlikeye atmaya gerek yok. İlaçların zarar vermediği dönemde belki nakil olabilir. Şansımız tıbbın ilerlemesine bakıyor. Tıp ilerlerse daha iyi şeyler olabilir’ dedi.

Yeni protez konusunda birçok kişinin kendisini aradığını belirten Yıldırım, ‘Pistonla bir protez yapılacak. Şimdilik bu yapılacak, protezle idare edeceğiz. Özge protezli hayatına devam edecek. Fizik tedaviye devam edeceğiz. Yürümeye kadar geldi. Önce kaldırım ve çakıllı alanlarda yürümeyi öğrenecek, ardından koşmayı öğrenecek’ diye konuştu.

TIBBİ OLARAK UYGUN DEĞİL

Prof. Dr. Ömer Özkan ise haberlerle gündeme gelen Özge’nin benzer durumdaki birçok kişinin gözü kulağı olduğunu söyledi. Özge’nin bu sorunları yaşayanlardan sadece biri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ömer Özkan, şöyle konuştu:

‘Devletin olaya el atması ve durumdan haberdar olduğunu açıklaması çok güzel bir şey. Özge eskiden beri tanıdığım bir çocuğumuz. Ona şu ana kadar yapılan rehabilitasyon tedavisi çok doğru. Ailesi psikolojisini çok şey yapmış. Daha iyi şeyler de yapılabilir, bununla ilgili babaya gerekenleri aktardım. Çocuk hayata daha iyi şekilde adapte edilebilir. Umarım benzer hastalara aynı şekilde sahip çıkmaya devam ederiz. Özge’ye nakil hem tıbbi olarak hem de mevzuat olarak uygun değil.’

Babası Ali İhsan Yıldırım’ın fizik tedavi için yeterli parası olmadığı için kendi çabasıyla evinde 150 liralık düzenekle Özge’ye yürümeyi öğretmesinin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Türkiye’nin her tarafından minik Özge’ye destek gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Özgenin babasını aradı